Pedro Madeira Rodrigues estará presente no jantar de apresentação do manifesto eleitoral de Carlos Severino, promtendo abordar os "assuntos do dia", com destaque para o pedido da candidatura de Bruno de Carvalho para que revele quem são os sportinguistas coagidos a entrar na Comissão de Honra do atual presidente.Recorde-se que o candidato às eleições dos leões revelou que havia sportinguistas pressionados a integrar a referida comissão , mesmo que estivessem a pensar votar na sua lista em março próximo.Abrantes Mendes, candidato às eleições do Sporting em 2013, também vai estar presente no jantar.

Autor: Bruno Fernandes