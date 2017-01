Uma das muitas promessas feitas por Pedro Madeira Rodrigues no seu programa eleitoral promete dividir os sportinguistas: "Substituir as cadeiras do estádio que se desviem do padrão cromático do clube."

O candidato pretende que todo o estádio tenha apenas cadeiras verdes, brancas e pretas, deixando de lado as bancadas multicoloridas pensadas e desenhadas pelo arquitecto Tomás Taveira, responsável pelo projeto do novo Estádio José Alvalade.

Continuar a ler

Ainda dentro da área de património, o candidato pretende ainda "realizar estudos de viabilidade para o encerramento do fosso do estádio" e a construção do Velódromo Joaquim Agostinho, bem como do Clube Naval do Sporting, na zona ribeirinha de Lisboa.

Autor: Sérgio Krithinas