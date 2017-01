Uma das medidas propostas por Pedro Madeira Rodrigues, e que será anunciada esta quinta-feira à noite junto com o restante programa eleitoral, é a recompra da Academia do Sporting, em Alcochete.

Neste momento, o espaço pertence ao BCP e os leões pagam uma renda mensal de 61 mil euros, ao abrigo de um contrato de locação financeira que se prolonga até 2035. Pedro Madeira Rodrigues pretende resgatar já o local, até como forma simbólica de mostrar que a sua aposta na formação é real.

Continuar a ler

Outra das medidas que pretende levar avante é a construção de um centro de estágio do Sporting no norte do país. A ideia é, além de assegurar um espaço que possa acolher as várias equipas do clube sempre que jogarem nessa zona, ter um local que possa servir como centro de formação fora da Grande Lisboa, também para atrair jovens talentos sem que isso obrigue a deslocá-los para Alcochete.