Contatada pela agência Lusa, fonte da candidatura de Bruno de Carvalho recusou comentar estas críticas.



Na mesma mensagem de bom ano, Pedro Madeira Rodrigues refere-se à "esperança de que em 2017" o clube 'leonino' regresse "às vitórias e aos valores que estão inscritos no ADN do Sporting".



"Para o ano novo, que desejo seja de felicidade e comemoração para todos os sportinguistas, deixo o foco e amor pelo Sporting assente no positivismo, no respeito e na dignidade", frisa Pedro Madeira Rodrigues.



O adversário de Bruno de Carvalho nas eleições do Sporting, marcadas para 04 de março, anota que "é também o momento de envolver" os apoiantes da sua lista, "motivados pela liberdade da sua paixão ao clube e pela determinação" de ajudar "a recuperar os valores e o respeito" que os "símbolos do clube impõem" e que os "sócios aspiram".



Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting, enviou sábado uma mensagem de bom ano aos adeptos'leoninos, deixando críticas ao líder do clube de Alvalade, Bruno de Carvalho."Que no ano novo os sportinguistas não fiquem ofuscados pelo ódio de Bruno de Carvalho a tudo e todos e pela perseguição que faz a todos os que no clube acreditam que não nos devemos conformar com a situação atual, mas que se deixem contagiar pelo meu amor ao Sporting", escreveu Pedro Madeira Rodrigues na nota que também enviou à comunicação social.

