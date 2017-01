Entre as dezenas de medidas propostas no programa eleitoral de Pedro Madeira Rodrigues, destaca-se a intenção de "tornar obrigatória a declaração de rendimentos e património no início e no fim do mandato pelo oresidente do clube e da SAD".

No campo das modalidades, o candidato pretende também fazer estudar o regresso do clube ao basquetebol masculino, extinto há cerca de duas décadas, bem como fazer de Mário Moniz Pereira o sócio perpétuo número 2.

Autor: Sérgio Krithinas