Pedro Madeira Rodrigues não quer abdicar do lugar em destaque na candidatura à presidência do Sporting. Aliás, segundoapurou, foi esse o principal motivo que esteve na base da recusa à proposta de Mário Patrício, que procurava unir forças. Não só o candidato não quer prescindir da presidência da lista, como está plenamente confiante de que já detém cerca de 40% dos votos do eleitorado e, por isso, Madeira Rodrigues acredita que, atualmente, o seu projeto é o único que consegue fazer frente ao de Bruno de Carvalho.