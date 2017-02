Um dos temas quentes do debate desta noite acabou por ser a discussão sobre os assuntos relativos à formação, com Pedro Madeira Rodrigues a defender uma maior aposta nos 'miúdos' e, para mais, uma atenção redobrada à equipa B. Nesse ponto, o candidato da lista A criticou a forma como a formação secundária é utilizada, enaltecendo o facto de, na sua ótica, "o jogador que cresce aqui é diferente de todos". Ora, pegando precisamente nessa ideia, PMR recordou um episódio a envolver Bruno de Carvalho..."Essencialmente temos de aproveitar a Academia, perceber que o jogador que cresce aqui é diferente de todos. O Rui Patrício, Adrien, William... Sentem o Sporting, pois foram feitos homens aqui no Sporting, tal como eu. Eu a primeira vez que representei o Sporting foi com uma camisola da equipa de futebol. A primeira vez que o candidato representou o Sporting foi de blazer. A primeira vez que me envolvi numa zaragata com a camisola do Sporting foi dentro do campo; o candidato foi numa discoteca na Madeira, em algo que não é digno de um presidente", atirou, recordando o episódio sucedido após um jogo com o U. Madeira.

Autor: Fábio Lima