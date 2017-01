Continuar a ler

Ainda quanto ao seu estilo de liderança, Madeira Rodrigues vinca que não irá mudar nem um centímetro naquilo que são os seus valores, nem que isso signifique uma derrota nas urnas.



Pedro Madeira Rodrigues quer dar uma volta de 180 graus no dia-a-dia do Sporting. Com esse intuito, diz o candidato à presidência dos leões, também a relação com os rivais Benfica e FC Porto terá invariavelmente de mudar, frisando que estes adversários "não são inimigos"."O Sporting vai voltar a liderar o desporto nacional, mas vamos fazê-lo pela forma de estar. Os nossos adversários não são inimigos, o futebol não é uma guerra. Se calhar não vamos ladrar tanto, vamos fazer as coisas de forma mais séria. Esta conversa de Jorge Jesus de estar 'contra tudo e todos'... vamos saber não estar sozinhos nesta luta", sublinhou, em entrevista à CMTV.

Autor: Ricardo Granada