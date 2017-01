Continuar a ler

Ao ter apontado o seu opositor como "protocandidato", Bruno de Carvalho mais não fez do que falar "nele próprio", segundo Madeira Rodrigues. "Não há ainda candidatos oficiais. Fui o primeiro a aparecer na corrida, ele apareceu depois de mim. Ele irá oficializar a sua candidtaura hoje e eu amanhã. Para já, somos todos protocandidatos."



E concluiu: "É natural dele. Estamos habituados a ser maltratados pelo próprio presidente: já fomos acusados de carneiros, houve sócios processados, nada que nos admire. Vou estar preparado para isto". Ao ter apontado o seu opositor como "protocandidato", Bruno de Carvalho mais não fez do que falar "nele próprio", segundo Madeira Rodrigues. "Não há ainda candidatos oficiais. Fui o primeiro a aparecer na corrida, ele apareceu depois de mim. Ele irá oficializar a sua candidtaura hoje e eu amanhã. Para já, somos todos protocandidatos."E concluiu: "É natural dele. Estamos habituados a ser maltratados pelo próprio presidente: já fomos acusados de carneiros, houve sócios processados, nada que nos admire. Vou estar preparado para isto".

Pedro Madeira Rodrigues respondeu esta terça-feira ao duro ataque que Bruno de Carvalho levou a cabo ontem num longo post do Facebook. Antes de rumar a Inglaterra, onde se irá reunir com vários empresários , o opositor do atual presidente do Sporting nas eleições de 4 de março assumiu estar à espera das palavras duras do dirigente há muito tempo."Não é nada que nos tenha deixado admirados. Tenho na minha equipa algumas pessoas que estiveram nas últimas eleições com Bruno de Carvalho e sabia perfeitamente o que me esperava. Até me tinha surpreendido não ter havido até agora ainda esses ataques diretos - só houve por via indireta, emissários... - e é bom sermos agora os dois a discutir. Prefiro falar cara a cara num debate. Em questão a dizer que eu era o desestabilizador da equipa... só pode ser brincadeira. O grande desestabilizador da nossa equipa, não só esta época, mas na de Marco Silva... Lembro-me também do que aconteceu em Chaves... Tem de olhar para o espelho quando fala de desestabilizador", afirmou aos jornalistas esta manhã.

Autores: Bruno Fernandes e Sofia Lobato