Numa sessão de esclarecimento onde estiveram presentes cerca de 30 pessoas, Madeira Rodrigues também se referiu ao fracasso leonino na Taça da Liga, cuja final se realiza esta noite no Algarve. "Saímos da Taça CTT por causa das arbitragens mas também porque não conseguimos ganhar por 2-0 ao Varzim", lembrou. "Sou do tempo em que o Ricciardi escolhia os treinadores e os jogadores do Sporting. Já tive a oportunidade de lhe dizer pessoalmente: 'Se quer mandar no Sporting Clube de Portugal porque não se candidata a presidente?'", adiantou o adversário de Bruno de Carvalho, ao qual José Maria Ricciardi, ex-presidente da Comissão Executiva do Haitong Bank, já demonstrou apoio.

Na visita ao núcleo leonino da Quinta do Conde, o candidato Pedro Madeira Rodrigues deixou novas críticas à forma como José Maria Ricciardi tinha influência junto da direção do clube de Alvalade, revelando mesmo que já desafiou o banqueiro a assumir a vontade de ser presidente do Sporting.

Autor: Bruno Fernandes