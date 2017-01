Pedro Madeira Rodrigues acredita que, se for necessário para vencer as eleições, Bruno de Carvalho despedirá Jorge Jesus do comando técnico do Sporting. O concorrente do atual presidente avisa, em todo o caso, que o líder leonino é o principal culpado dos maus resultados."Eu aconselhava uma coisa ao doutor Bruno de Carvalho. Ele está a tentar procurar culpados, mas ele que olhe para o espelho. Vai fazer tudo o que puder para ganhar as eleições no dia 4 de março. Se afastar Jorge Jesus o ajudar, ou ele pensar que ajuda, vai fazê-lo sem pestanejar. Estamos a um mês e meio das eleições e só espero que não se tomem atitudes que possam comprometer o futuro do Sporting", frisou em entrevista à rádio Renascença.O candidato à presidência do Sporting disse ainda que "pode ter havido um momento decisivo" com a partida em Chaves, devido ao que diz ser um afastamento entre presidente e plantel: "Aparentemente, equipa e presidente estão de costas voltadas e os jogadores fartaram-se desta liderança egocêntrica, das voltas olímpicas quando se ganha e das fugas quando se perde. Pode ter havido aqui um momento decisivo, depois deste jogo com o Chaves".

Autor: Luís Miroto Simões