Madeira Rodrigues lembrou depois os dois nomes que trouxe para o futebol, numa tentativa de "ajudar o Sporting a ser rapidamente campeão".



"Também prometi uma grande equipa para o futebol e sei que também surpreendi. Recuperei Lazlo Bölöni e outro grande campeão, Delfim. Eles só voltaram porque acreditaram no meu projeto. Mais recentemente apresentei Juande Ramos, que tem perfil de vencedor, é experiente em ganhar competições europeias, é exigente, aposta nos jovens. Temos este homem pronto para a ajudar o Sporting a ser rapidamente campeão", concluiu.

Pedro Madeira Rodrigues assinalou esta quinta-feira os três meses da sua campanha para as eleições do Sporting, reforçando a convicção de que vai sair vencedor no sábado."Faz hoje três meses que decidir lançar-me nesta corrida, a 2 de dezembro. Nessa altura, o Sporting estava em quatro frentes. Preparei-me para largar tudo para servir o Sporting. Fui percebendo que todos os putativos candidatos foram reconhecendo em mim a força, qualidade e capacidade para vencer no dia 4 de março. Todo o país sabe que posso perfeitamente ganhar as eleições. Tinha essa convicção desde o princípio. Tenho a certeza de que estou em condições porque cumpri tudo aquilo a que me comprometi. Disse que ia trazer uma grande equipa para o Sporting e trouxe gente competente, honesta, sportinguista e que põe o Sporting acima dos seus interesses pessoais", frisou o candidato aos jornalistas, num balanço da sua candidatura.

Autores: Luís Miroto Simões e Alexandre Moita