Ao mesmo tempo que anunciou o seu coordenador para o futebol (Laszlo Bölöni) e o team manager (Delfim), Pedro Madeira Rodrigues revelou também a incorporação do cargo de gestor de ativos, que ficará na posse do advogado Ricardo Pina Cabral."Vamos ter uma área que tem funcionado muito mal no Sporting recentemente, que tem a ver com a gestão de ativos, contratações, renovações, vendas e aí vamos ter o Ricardo Pina Cabral, que me tem acompanhado em algumas deslocações. É advogado, tem muita experiência nesta área, trabalho anteriormente com esta direção e, portanto, vai fazer parte desta equipa", explicou o candidato à presidência do Sporting.