O treinador de Madeira Rodrigues, o grande ‘trunfo’ que o candidato promete apresentar antes das eleições de dia 4 de março, está ainda trancado a ‘sete chaves’. Segundo apurou, o candidato estará hoje ausente do país, mas na sua agenda estará, entre outros assuntos, a finalização do acordo com o seu técnico. De resto, a apresentação do mesmo deverá surgir nas próximas 48 horas.