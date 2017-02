Continuar a ler

"Que se concentre na equipa e esqueça as eleições. Sei, por pessoas ligadas a ele, que já se arrependeu de entrar na comissão. Mas não voltará a ser o meu treinador", explica o candidato. ‘Desafio Record’: E se encontrasse hoje Jorge Jesus, o que lhe diria?"Que se concentre na equipa e esqueça as eleições. Sei, por pessoas ligadas a ele, que já se arrependeu de entrar na comissão. Mas não voltará a ser o meu treinador", explica o candidato.

Em resposta ao comunicado de Bruno de Carvalho, no qual o atual presidente acusou Pedro Madeira Rodrigues de ser um foco de desestabilização e de não concretizar as acusações que são endereçadas à direção vigente, o candidato não se mostrou "surpreendido" com as palavras do seu opositor, aplaudindo o facto de "já se ouvir a sua própria voz e não os ‘recados’ dos seus emissários". Em conversa com Record, o empresário exige debater com Bruno, garantindo estar a ganhar "traquejo para o frente a frente"."Será melhor dizer-lhe as coisas cara a cara e é isso que os sportinguistas pretendem", concretizou, já em Londres, acrescentando: "Uma das perguntas que lhe vou fazer será sobre a forma como entraram 18 milhões de euros no clube e quem os pôs lá. Vou estar à altura, mesmo sabendo que vou aturar muita demagogia, populismo e má-criação. O que falta até às eleições vai preparar-me para ser ainda melhor presidente."