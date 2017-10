Feliz dia de Halloween para todos e que a bruxinhas sejam generosas com o meu Sporting @rpatricio1 contigo ?????? Uma publicação partilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) a Out 31, 2017 às 4:18 PDT

Dolores Aveiro tem dois clubes do coração, o Sporting e o Real Madrid. Por isso, a mãe de Cristiano Ronaldo fez questão de deixar uma mensagem tendo em vista o jogo dos leões com a Juventus, marcado para as 19h45 no Estádio José Alvalade.