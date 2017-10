Vistos na Costa Rica como dois dos mais promissores jogadores para o futuro do futebol do país, o guarda-redes Ricardo Montenegro e o extremo esquerdo Rodolfo Alfaro devem em breve chegar a Alcochete para começar a trabalhar na equipa de juniores do Sporting, segundo revelou esta sexta-feira o presidente da Federação de Futebol da Costa Rica. A confidência de Rodolfo Villalobos foi feita pouco depois da saída de cena de ambos no Mundial Sub-17, onde ajudaram a seleção do seu país a conquistar 1 ponto na fase de grupos."Deixa-me bastante alegre, ainda que não esteja confirmada a notícia, saber que 'Fofo' e o guarda-redes vão ficar em Portugal a jogar nas equipas de formação do Sporting. Que toda essa evolução se dê e, quando forem Sub-20, venham com um bom rendimento", desejou o líder federativo, citado pelo site 'Perfiles del Futbol'.Ricardo Montenegro, de 17 anos, pertence aos quadros do Deportivo Saprissa, ao passo que Alfaro, que é capitão da equipa costa-riquenha de Sub-17, da mesma idade, é ainda jogador do Carmelita.

Autor: Fábio Lima