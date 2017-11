Face à lesão de Doumbia, o internacional angolano, Gelson Dala, apresenta-se como a principal (e única) alternativa que Jorge Jesus terá à disposição para o lugar de Bas Dost, internacional holandês que também teve problemas musculares durante o encontro com o Sp. Braga, que já está muito perto da recuperação total, mas que pode ainda não apresentar a condição física exigida para aguentar os 90 minutos.Nesse sentido, é muito provável que, além de ser convocado para o encontro com o Famalicão, Gelson Dala tenha a oportunidade de somar mais alguns minutos com a camisola principal do Sporting, neste caso saltando novamente do banco.