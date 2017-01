É caso para dizer que janeiro será uma verdadeira travessia no deserto para Jesus, no que às idas ao banco diz respeito. O castigo aplicado ao técnico vai, como é sabido, voltar a afastá-lo do seu posto habitual nos próximos dois jogos, referentes ao duplo compromisso em Chaves (hoje e terça-feira). Será o 4º e 5º jogo esta época de fora do banco, após ter assistido às receções ao Legia, B. Dortmund e Feirense a partir da bancada. Assim, como é costume quando Jesus está castigado, será Raul José a comandar a equipa.Ou seja, nos seis jogos deste mês, o treinador, que esteve no banco no V. Setúbal-Sporting da Taça CTT, apenas terá oportunidade de estar no banco nos Barreiros, no Marítimo-Sporting, da 18ª jornada, e no Sporting-P. Ferreira, da ronda seguinte. E se é certo que a sua ausência pode condicionar a equipa numa fase decisiva da época, o saldo de Raul José ao ‘leme’ pode ajudar a tranquilizar: nas 11 vezes que rendeu JJ, entre Sporting e Benfica, soma 7 triunfos.