Mama Baldé renovou com o Sporting até 2022 e com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, anunciou o clube verde e branco em comunicado.Formado nas escolas do Sintrense, o lateral direito da equipa secundária verde e branca, de 21 anos, que também atua em zonas mais avançadas do terreno, alinhou em 16 partidas esta temporada.

Autor: João G. Oliveira