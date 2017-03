Continuar a ler

De resto, segundo o 'The Sun', a contratação de William faz parte de um pacote milionário de transferências que os citizens querem fechar, no qual entram também Ryan Bertrand ( Southampton ) e Ben Gibson ( Middlesbrough ). Ao todo, e contando já os 45 milhões a investir em William, o Man. City estará pronto a pagar mais de 130 milhões de euros para reforçar o seu plantel apenas nestes três futebolistas.Recorde-se que William Carvalho é, desde há cerca de um mês, representado pela Media Base Sport , empresa liderada por Pere Guardiola, irmão de Pep, técnico do Man. City.

A temporada ainda nem terminou, a reabertura do mercado de transferências ainda está longe, mas de Inglaterra já chegam informações bastante detalhadas quanto aos planos de ataque dos grandes clubes da Premier League. Sempre com os cofres cheios, o Manchester City promete ser um dos agitadores do verão e, segundo revelam este domingo o 'The Sun' e o 'Mirror', um dos seus alvos é William Carvalho.De acordo com as duas publicações, a equipa liderada por Pep Guardiola estará pronta a bater a cláusula do médio internacional português do Sporting , cifrada nos 45 milhões de euros, por considerar que este é a solução ideal para renovar o meio campo, perante o futuro incerto do brasileiro Fernando e do costa-marfinense Yaya Touré.

Autor: Fábio Lima