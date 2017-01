O portal inglês 'HITC Sport' revela esta terça-feira que o Manchester City terá avançado nas últimas horas com conversações tendo em vista a eventual contratação de William Carvalho. De acordo com aquela publicação, as negociações estarão a ser geridas diretamente por Pere Guardiola, irmão do técnico dos citizens, ainda que o clube esteja sempre a par de tudo o que se passa, mesmo que, por agora, não esteja perto dos valores exigidos pelos leões.Contudo, adianta o mesmo site, a recente forma na Premier League, aliada à falta de opções para a zona intermediária, poderá ditar uma investida mais forte nos próximos dias, isto quando faltam precisamente duas semanas para o fecho do mercado em Inglaterra. Recorde-se que recentemente o West Bromwich Albion fez uma oferta próxima dos 23 milhões de euros, proposta essa que terá sido rejeitada por Bruno de Carvalho, que sempre apontou para o valor da cláusula, os 45 milhões de euros.O mesmo site adianta ainda que há interesse no médio de 24 anos por parte de clubes da Liga chinesa, mas essa ideia não passa pela cabeça do campeão europeu, que não se sente atraído por uma mudança para aquele país asiático.

Autor: Fábio Lima