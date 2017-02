O jogo de ontem contou com a presença de espiões de ‘luxo’ do futebol europeu. O Man. United, o Man. City e o Monaco de Leonardo Jardim enviaram espiões a Moreira de Cónegos, aos quais se juntaram observadores do Montepellier, Lugo, Tenerife e Levante. Recorde-se que William, por exemplo, está no radar dos dois emblemas de Manchester.