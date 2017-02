Continuar a ler

Explica-se, depois, que durante este período foram recuperadas parcelas de passes de 37 jogadores, de onde se destacam Rui Patrício (35%), William (40%), Adrien (70%) ou João Mário (30%).



A terminar, o lucro de 30,5 milhões de euros com os 12 jogadores comprados pela atual direção e já vendidos durante o mesmo mandato. No total dos quatro anos, existe um saldo positivo de 59,71 milhões que resulta da diferença entre todas as vendas e as compras executadas pela atual direção. Recordam-se, a rematar, as renovações de Patrício, William, Adrien, João Mário ou Gelson.

Através de um comunicado enviado às redações, a candidatura de Bruno de Carvalho fez um balanço da estratégia para o futebol levada a cabo pela atual direção. No documento destaca-se, primeiro, a composição do plantel que está às ordens de Jesus, do qual 24 dos 27 futebolistas foram contratados ou lançados durante o mandato que se iniciou em 2013.À exceção de Rui Patrício, Ricardo Esgaio e Adrien, todos os restantes fazem parte da herança do quadriénio com Bruno na liderança. Desses 24, oito são produtos da Academia, a saber: Beto, Rúben Semedo, William Carvalho, João Palhinha, Francisco Geraldes, Gelson , Matheus e Podence.