Ainda antes do apito inicial do jogo com o Chaves, houve tempo para a homenagem do Sporting a Manolo Vidal. O ex-dirigente dos leões, principal responsável pelo futebol profissional no último título conquistado, em 2001/02, faleceu faz hoje cinco anos, com 82 anos.Ontem, no relvado, foi recordado pela sua viúva, com muitos aplausos à mistura.