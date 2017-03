Continuar a ler

. Quatro a seis passos atrás ajudam a chegar à bola com a velocidade certa e em condições de a chutar com a força adequada. Os ‘manuais’ exigem que a bola atinja entre 90 a 104 km/h até à baliza... Os especialistas defendem que se deve chutar assim que o árbitro apita... ou então que se demore mais que o normal. Os estudos garantem que a partir do 13.º segundo, os guarda-redes já estão dominados pela ansiedade.... Bater com a parte interior do pé aumenta em 25% as suas hipóteses de marcar golo. Chutar com o peito do pé ou de trivela é mais arriscado e torna-se estatisticamente menos eficiente