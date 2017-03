O rendimento de Bas Dost "não surpreende" Manuel Fernandes, um dos maiores goleadores da história do Sporting. "Vi-o no Wolfsburgo muitas vezes. Fiquei muito feliz pela sua aquisição. É um goleador de classe, que sabe os passos que tem de dar e finaliza muito bem. Se a equipa estivesse ao nível da época passada, teria mais golos. Mas 22 é excelente", considera Manuel Fernandes, de 65 anos, que encontra semelhanças entre si e o avançado holandês. "A finalizar somos parecidos. O Bas Dost remata mais colocado e eu era um pouco assim", analisa o agora dirigente dos leões.Manuel Fernandes , o último jogador a marcar cinco golos pelo Sporting – em 1985, ao Penafiel –, gostava que Bas Dost o tivesse igualado. "Fiquei com pena que tivesse falhado o último penálti. É um jogador que estimo e um bom profissional", explica o antigo goleador a Record.Manuel Fernandes entende também que o holandês tem condições para melhorar e dá o exemplo do que aconteceu consigo. "Entre os 29 e os 35 sinto que melhorei no capítulo de finalização. Ele ainda vai a tempo de melhorar e fazer muitos mais golos", conclui ‘Manel’.