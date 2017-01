Continuar a ler

Para Manuel José, há um sério problema de "falta de confiança dos jogadores". "Não aguentam a fortíssima pressão que lhes cai em cima fruto das declarações sempre bombásticas do presidente e do treinador. O Sporting é uma equipa parada, lenta, previsível, o que é a antítese do Sporting do início do campeonato e da época passada".Ainda assim, o técnico acredita numa vitória leonina esta terça-feira frente ao Chaves (20H15), no jogo dos quartos de final da Taça de Portugal."O Sporting vai ganhar hoje em Chaves. Se forem eliminados, não sei se não rolarão cabeças - o povo quer resultados -, mas espero que isso não aconteça. Mesmo sobre brasas, o Sporting será sempre melhor do que um Chaves tranquilo e confiante, com todo o respeito para com o Chaves. É nestes jogos que se vêem os jogadores: os que são bons crescem; os que são menos bons ficam anões. É um jogo para homens de barba rija".