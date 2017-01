O Sporting está muito próximo de garantir o espanhol Marc Gual (Barcelona) para a próxima época. Trata-se de um reforço sonante para os leões, que continuam a apostar forte no mercado do país vizinho, após as chegadas do treinador Guillem Perez e dos jogadores Pedro Gil, Sergi Miras e Ferran Font.

Formado no Noia, Marc Gual tem um currículo impressionante, tendo conquistado quatro Ligas OK, três Taças da Europa, uma Taça CERS, um Mundial de Clubes e uma Taça Intercontinental, entre outros troféus. Também passou pelo Reus e Liceo da Corunha, sendo trunfo da Espanha na conquista do ‘penta’ no Mundial e ‘tetra’ no Europeu.

No Barcelona desde 2011/12, Gual é considerado um jogador cerebral, tendo recebido a proposta do Sporting, numa altura em que, aos 36 anos, se afigura o fim do contrato com os blaugrana. A vinda de Marc Gual para os leões deve-se também à sua forte amizade com Pedro Gil, peça importante na conclusão do processo. O Sporting também tentou o argentino Pablo Alvarez (Barcelona), mas sem sucesso.

Autor: Humberto Ferreira