A expansão internacional da marca Sporting continua em marcha e na madrugada de hoje (3h00, em Portugal Continental), Bruno de Carvalho inaugurou uma escola de futebol em Alajuela, na Costa Rica. A abertura de mais uma infraestrutura de treino surge na sequência de uma parceria com a Academia Wilmer López e, desta forma, o Sporting passa a estar representado em mais de 20 países espalhados pelo Mundo. Em 2013, recorde-se, Toronto tinha a única academia verde e branca.O evento contou com a presença do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, mas também com Luís Roque, diretor do departamento de projetos internacionais do clube. Mas não só. Os futebolistas costa-riquenhos do plantel, Bryan Ruiz e Joel Campbell, também compareceram. Os dois jogadores estão concentrados com a sua seleção, que prepara os jogos com o México, dia 24, e Honduras, a 28. Recorde-se que Bryan Ruiz, capitão dos Ticos, começou a sua carreira precisamente na Liga Desportiva Alajuelense.

Autor: Alexandre Moita