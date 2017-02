Eduardo Marçal Grilo, antigo ministro da Educação (1995-1999) e candidato ao Conselho Leonino pela lista de Bruno de Carvalho, elogiou o trabalho levado a cabo pelo atual presidente no último quadriénio, lembrando a situação "muito delicada" que o clube vivia antes da sua eleição (2013).

"No essencial, Bruno de Carvalho fez o que era preciso fazer no Sporting. Concentrou-se numa situação muito delicada que o clube vivia, não ultrapassou todos os problemas, mas encontrou os mecanismos e meios de negociação para que o Sporting pudesse voltar a ser uma instituição com prestígio – recuperando-o –, posição e capacidade para intervir no meio desportivo", começou por vincar em declarações a Record, fundamentando: "Estamos a falar de uma pessoa muito voluntariosa. É um grande adepto, que vive intensamente as coisas e vibra com o Sporting. Ele transmitiu aos sócios e também ao clube uma vontade indomável de avançar num momento, como disse, delicado."

