Continuar a ler

O contrato de empréstimo que Sporting e Liverpool assinaram em agosto último por Markovic não tem qualquer cláusula de cancelamento, pelo que o negócio só avançará se clubes e jogador chegarem a acordo. O sérvio esteve abaixo das expectativas dos responsáveis verde e brancos, que querem libertar o futebolista. O Liverpool, no entanto, só permitirá que isso aconteça caso tenha outro clube onde colocá-lo.



Recorde-se que o extremo sérvio custou mais de 23 milhões de euros ao Liverpool, que o comprou ao Benfica, então treinador por Jorge Jesus, no verão de 2014. No entanto, nunca mostrou valer o montante gasto. Em Anfield fez três golos nos 34 jogos disputados em 2014/15 e a temporada seguinte esteve emprestado ao Fenerbahçe, onde esteve grande parte da época lesionado. Regressou ao Liverpool, mas não conseguiu convencer Klopp, que não estará disposto a dar-lhe nova oportunidade.



Emprestado ao Sporting, procurou relançar a carreira sob a batuta de Jorge Jesus - treinador que o potenciou nos tempos no Benfica - mas sem sucesso. Alinhou em apenas dois jogos no campeonato e nunca mais jogou desde o embate com o Légia Varsóvia, na Liga dos Campeões, a 7 de dezembro. No último jogo, contra o Marítimo, nem convocado foi.

Lazar Markovic pode estar de regresso a Inglaterra e à Premier League, mas não de volta ao Liverpool. O extremo sérvio pode reforçar o Hull City de Marco Silva por empréstimo para o resto da temporada, avança a imprensa inglesa.Com a estadia em Portugal, ao serviço do Sporting, prestes a chegar ao fim, Markovic estará de volta a terras de Sua Majestade, com o Hull City de Marco Silva a envidar todos os esforços para contar com o internacional sérvio, de 22 anos, e pode muito bem contar com o anuir de Jürgen Klopp. Os clubes estarão em conversações sobre o potencial negócio.

Autor: João G. Oliveira