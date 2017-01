Mário Patrício anuncia esta terça-feira se avança para uma candidatura ao cargo de presidente do Sporting, cujas eleições se realizam a 4 de março.

O antigo dirigente dos leões continua a recolher apoios, com o intuito de perceber se a sua candidatura poderá ser bem-sucedida junto do universo sportinguista, mas já fez alguns convites para integrarem a sua equipa de trabalho, tal como Record revelou em tempo oportuno.

Continuar a ler

Mário Patrício, de 46 anos, tem passado os dias reunido com personalidades de relevo do universo leonino, que têm pressionado o engenheiro a avançar. O antigo dirigente, responsável pelas modalidades no mandato de Godinho Lopes, evitou tomar uma posição antes do jogo com o Marítimo, por entender que o mesmo se assumia como decisivo, mas esta terça-feira revelará se a sua intenção passa por se candidatar à presidência dos leões.