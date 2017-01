Mário Jorge Paulino de Oliveira de Almeida Patrício, 47 anos, nasceu a 27 de junho de 1969, em Lisboa. É engenheiro técnico civil e mestre em marketing desportivo. Próximo da claque Juventude Leonina, cuja fundação remonta a 1976, teve uma primeira passagem pelo Sporting entre 1999 e 2001, no departamento de andebol. Como dirigente mais ativo, começou em 2006, no conselho diretivo de Soares Franco, onde foi responsável pelas modalidades e juventude. Em 2009, com José Eduardo Bettencourt, passou a diretor-geral das modalidades, cargo que manteve até 2013, destacando-se como coordenador da comissão de acompanhamento da novo pavilhão, criada no mandato de Godinho Lopes. Ainda em 2013 foi o número 2 na lista de José Couceiro e candidato a vice-presidente. Desde então exerce funções como assessor, em regime de prestação de serviços, no gabinete de Jorge Máximo, vereador com o pelouro do desporto na Câmara de Lisboa. Em junho de 2016 tornou-se vogal não executivo do conselho de administração da Gebalis.