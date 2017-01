Continuar a ler

"Entendo que o Sporting Clube de Portugal necessita urgentemente de paz institucional e de reunir ao seu redor todos os seus sócios e adeptos para torná-lo cada vez mais forte por forma a poder honrar a sua já longa, rica e bonita história", pode ler-se no comunicado em que é explicada esta decisão.



O antigo dirigente dos leões agradeceu a todos aqueles que "se disponibilizaram para integrar e contribuir para um projeto de futuro" e desejou que "o processo eleitoral decorra da melhor forma e possa ser esclarecedor o suficiente para que os sócios possam votar em consciência". "Entendo que o Sporting Clube de Portugal necessita urgentemente de paz institucional e de reunir ao seu redor todos os seus sócios e adeptos para torná-lo cada vez mais forte por forma a poder honrar a sua já longa, rica e bonita história", pode ler-se no comunicado em que é explicada esta decisão.O antigo dirigente dos leões agradeceu a todos aqueles que "se disponibilizaram para integrar e contribuir para um projeto de futuro" e desejou que "o processo eleitoral decorra da melhor forma e possa ser esclarecedor o suficiente para que os sócios possam votar em consciência".

Mário Patrício não vai avançar com a candidatura à presidência do Sporting, invocando que "não foi possível chegar a uma plataforma de entendimento para que essa alternativa conjunta fosse uma realidade".Mário Patrício explicou que por não "querer contribuir para uma ainda maior divisão entre os sócios do Sporting" entendeu não concorrer às eleições marcadas para 4 de março.

Autor: Sandra Lucas Simões