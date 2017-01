Mário Patrício está, neste momento, a ponderar uma candidatura à presidência do Sporting.

O engenheiro de 46 anos, que ocupou vários cargos dirigentes no clube de Alvalade conta com o apoio de João Rocha, filho do histórico presidente leonino. Nas eleições de há quatro anos, fazia parte da lista de José Couceiro como vice-presidente.

