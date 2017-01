Quando Bruno de Carvalho tomou posse, em março de 2013, Mário Patrício era o diretor-geral das modalidades. No quadro de uma estratégia de redução de custos, um mês depois o engenheiro foi alvo de um processo de despedimento que afetou um conjunto alargado de funcionários. Ato contínuo, e por considerar que não existia justa causa ou justificação plausível para ter sido dispensado, o agora potencial candidato colocou um processo à atual gestão do Sporting. Ora, se for a votos, sabe, Mário Patrício promete esclarecer cabalmente os sócios sobre o que está de facto em causa.