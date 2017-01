| We are delighted to confirm the signing of Lazar Markovic on loan from @LFC until the end of the season #WelcomeLazar pic.twitter.com/bQcahvAwWi — Hull City (@HullCity) 23 de janeiro de 2017

Markovic está confirmado no Hull City até final da temporada. O acordo foi anunciado pelo clube inglês, com o Sporting a avançar também a revogação do contrato de empréstimo com o Liverpool "com efeitos imediatos".No comunicado divulgado no Facebook, o Sporting desejou a "Markovic as maiores felicidades pessoais e profissionais".Markovic chegou a Alvalade no último dia do mercado de transferências de verão mas não vingou com a camisola leonina. Fez 14 jogos (todas as provas incluídas), metade como titular, e marcou 2 golos.

Autor: Sandra Lucas Simões