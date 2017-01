Tal como o nosso jornal avançou em tempo oportuno, Markovic está de saída do Sporting e, segundo foi possível apurar, o seu futuro pode passar por Itália: a Sampdoria está interessada no sérvio e o Sporting já está em negociações avançadas com o Liverpool para devolver o jogador. Refira-se, ainda, que o Hull City de Marco Silva também está atento à situação do jogador, mas a possibilidade Itália ganhou força nas últimas horas.Sem espaço nas opções de Jorge Jesus – a explosão de Gelson Martins condicionou o seu espaço –, o atacante sérvio, de 23 anos, não se deu bem no regresso a Portugal depois do ‘brilharete’ com a camisola do Benfica, em 2014/15, e volta a Inglaterra para, mais uma vez, tentar dar um novo rumo a uma carreira que tanto prometeu mas que está a tardar em consolidar-se. Certo é que, nos próximos dias, o futuro de Markovic ficará definido.