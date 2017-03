Continuar a ler

Caso haja ainda sócios inscritos e nas filas, a votação pode, naturalmente prolongar-se mais algum tempo, mas o objetivo é ter a contagem terminada antes das 22 horas de modo a anunciar os resultados, o mais tardar, nessa altura.



Para agilizar todo o processo, e de modo a evitar que a espera se prolongue, Jaime Marta Soares revelou ainda que os votos por correspondência começarão a ser contabilizados e tratados logo a partir das 10 horas da manhã. Isto embora o cruzamento entre os votos por correspondência com os restantes só possa ser feito após o encerramento das urnas. Caso haja ainda sócios inscritos e nas filas, a votação pode, naturalmente prolongar-se mais algum tempo, mas o objetivo é ter a contagem terminada antes das 22 horas de modo a anunciar os resultados, o mais tardar, nessa altura.

A três dias das eleições para a presidência do Sporting, que decorrem no próximo sábado, o presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube leonino revelou esta quarta-feira que espera anunciar o resultado do sufrágio "até às 22 horas" de sábado.Numa sessão de esclarecimento de preparação para o ato eleitoral que vai decidir se Bruno de Carvalho continua a liderar os leões ou se Pedro Madeira Rodrigues o substituirá, ficou ainda confirmado que as urnas abrem às 9 horas da manhã e encerram às 19 horas, no Hall VIP do Estádio José Alvalade.

Autor: Bruno Fernandes