"Tendo tomado conhecimento das acusações feitas por vossa excelência relativamente a alegados casos de coacção e intimidação envolvendo a candidatura do Dr. Bruno de Carvalho, venho, por este meio, e na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal que tem por missão assegurar o regular funcionamento da instituição, intima-lo a prestar os seguintes esclarecimentos:1 - Digne-se vossa excelência a revelar quem foram os alegados autores de tais actos e, naturalmente, quem foram as alegadas vítimas de tal comportamento.2 - Digne-se ainda relatar os alegados factos que são de enorme gravidade.As acusações feitas por vossa excelência, a corresponderem à verdade, significam a práctica de um crime que não pode deixar de ser punido. Nesse sentido, e a bem do apuramento da verdade, é seu dever proceder à denúncia imediata daquilo de que teve conhecimento.Se o não fizer e se se ficar apenas pelas insinuações sem provas, estará vossa excelência a incorrer também na eventual práctica de um crime de calúnia e difamação, que em nada contribui para a elevação e a dignificação deste acto eleitoral e do Sporting Clube de Portugal.Sem outro assunto subscrevo-me com estima e consideração"