As mudanças no onze podem não ficar pela inclusão de Bruno César e Alan Ruiz, uma vez que Jefferson ‘luta’ para tirar a vagar de lateral-esquerdo a Marvin Zeegelaar, titular no último jogo.Esta tem sido uma das posições que mais alterações tem sofrido esta época, nunca tendo o treinador do Sporting encontrado uma opção indiscutível para o lugar. Para além de Jefferson e Zeegelaar, também Bruno César já fez a posição. Frente ao V. Guimarães, há duas jornadas, a escolha recaiu sobre... Esgaio.