Na véspera de receber o Sporting na 3.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, o treinador da Juventus reconhece que os leões vão ser um adversário difícil.



"O Sporting defende bem, tem um treinador muito bom. Fez um grande jogo com o Barcelona. Temos de ter muita paciência e cabeça. São 180 minutos em dois jogos, estamos prontos. Tem jogadores rápidos e boa organização na defesa. Precisamos de técnica e rigor contra uma equipa que defende bem e que só perdeu com o Barcelona em 14 jogos. Jesus é um grande treinador. A preparação que faz dos jogos taticamente é muito boa. Não dá vantagens. Temos de fazer um bom jogo no aspeto técnico, tático e mental", afirmou Massimiliano Allegri esta terça-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo (amanhã, 19H45) que reconheceu o caráter decisivo da dupla jornada com o Sporting: "Se venceremos estes dois jogos ficamos qualificados, caso contrário, teremos que esperar por Barcelona e Olympiacos".





"Nos primeiros jogos foi comparado com Messi, se não me engano. Agora, porque falhou dois penáltis… E vai continuar a batê-los, não vou mudar. Isto faz parte do seu crescimento. Vai torná-lo mais forte e ajudá-lo a encontrar o equilíbrio. Tem grande caráter. Dyabala como Bernardeschi precisam de tempo. Se não podem queimar-se rapidamente".

E prosseguiu, sublinhando que será necessário não cometer os mesmos erros dos últimos jogos para alcançar a vitória frente aos leões: "A Juventus não está em crise. Fizemos 1 ponto em dois jogos. A Champions é diferente. [Estará a equipa assustada após derrota com a Lazio?] Não há razão para mudar. Faria o mesmo. Não tenho nada para me arrepender. Falhámos no início da segunda parte. Mais do que analisar, temos de fazer. As desatenções agora pagam-se mais do que noutros momentos. Temos de cometer menos erros, melhorar na segurança, jogar com rapidez e concentração. Levámos duas chapadas e ninguém estava à espera. Os jogos não acabam quando os adversários fazem golos. Não podemos ficar deprimidos. A época é muito longa. Já estou a pensar em março, nas últimas cinco jornadas, na pressão. Vai ser divertido. Queremos chegar lá no nosso melhor. Temos tempo de recuperar".Preferindo não se alongar sobre a possibilidade da Juventus ter tentado contratar William Carvalho no último defeso - "o mercado é passado", limitou-se a afirmar - Allegri falou sim sobre a estrela da Juventus: Paulo Dybala.