O tema foi recorrente nos últimos tempos e com mais eco após cada jogo em branco: Bas Dost deixou de marcar golos. O avançado do Sporting não acertava nas redes desde 8 de setembro – há mais de um mês, portanto –, desde o golo de penálti ao Feirense, na 5.ª jornada da Liga.

Este domingo, o holandês respondeu aos críticos e marcou três de uma vez, encerrando com hat trick o jejum de seis jogos, impedindo assim que este ciclo se tornasse no seu pior desde a chegada ao Sporting, no verão de 2016 – na época passada também esteve seis jogos em branco, durante outubro.

Bas Dost marcou pela quinta vez três golos no mesmo jogo com a camisola do Sporting, num desses até chegou aos quatro, e a maior curiosidade: não fazia um hat trick há cinco meses, desde o jogo com o Chaves, na última jornada da época passada. Os flavienses são assim um bom cliente do holandês, que em três jogos de campeonato lhes marcou oito golos, pois também bisou no confronto da 1ª volta de 2016/17, no 2-2 em Chaves.

Em termos de produção na Liga, os adeptos do Sporting que estavam preocupados com o jejum do holandês podem ficar descansados. Apesar de ter ficado três jogos do campeonato em branco, com o hat-trick de ontem Bas Dost chegou aos sete. Ou seja, tem mais três golos comparando com o mesmo número de jornadas da época anterior. Se pensarmos que acabou a prova com 34, ainda vai muito a tempo de fazer melhor em 2017/18.



Acuña estreia-se a marcar na Liga



A lista dos goleadores do Sporting na Liga tem agora mais um nome: Acuña. Ao oitavo jogo no campeonato português – falhou só a 7.ª jornada –, o n.º 9 estreou-se a marcar pelos leões e não se contentou com um, fez logo dois. Recorde-se que o internacional argentino já tinha marcado com a camisola do Sporting mas na Champions, frente ao Steaua. Em termos globais, e voltando à Liga, com os cinco golos deste jogo contra o Chaves, o Sporting chegou aos 21, sendo o segundo melhor ataque da prova, atrás do FC Porto, com 25. Acuña foi o oitavo jogador do plantel de Jorge Jesus a festejar na Liga, depois de Adrien, Gelson, Bruno Fernandes, Mathieu, Coates e Bas Dost.