Satisfeito com a vitória, mas também pela contribuição que deu à equipa, Matheus Pereira desvendou ainda a mensagem que Jorge Jesus lhe deu com o jogo a decorrer. "Fizemos o que o treinador pediu e conseguimos uma boa vitória. Disse-me para jogar como treino. Fui titular pela segunda vez e é normal que entre em jogo pouco a pouco, por isso ele passou-me essa mensagem", frisou o brasileiro, que já tinha sido titular no Dragão, na 20ª jornada, refutando a ideia de que com a equipa longe do primeiro lugar, os jovens têm mais oportunidades para jogar.

"Esta foi a escolha do míster e penso que não teve a ver com o que estamos a lutar. Importante foi termos conquistado os três pontos", rematou.