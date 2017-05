"Raça, entrega e vontade". São estas as três promessas de Mattheus Oliveira, esta segunda-feira anunciado como segundo reforço do Sporting para a temporada 2017/18. O ex-médio do Estoril aponta ainda o objetivo de "colocar o Sporting no lugar onde merece", como um dos motivos da sua mudança para Alvalade."Podem esperar raça, entrega e vontade. Isso nunca vai deixar de existir. Estarei sempre a querer ajudar a ganhar os jogos. O objetivo é colocar o Sporting no lugar onde merece, que é a conquistar títulos. Vou honrar sempre a camisola", assegura o filho do antigo campeão do mundo pelo Brasil, Bebeto, que falou com um amigo, antes de aceitar a proposta leonina."Conversei com o Bruno César, é um amigo que tenho há algum tempo. Já conversei bastante com ele, deu-me umas dicas. Estou entusiasmado para começar a trabalhar", garante o médio, de 22 anos, que revela ter deixado o pai "muito feliz" com a opção tomada."Disse-me que é uma oportunidade de ouro. Estou numa grande equipa, foi um salto muito grande na minha carreira. Por tudo o que ele viveu, pelo jogador que foi, dá-me algumas dicas, temos uma relação muito próxima, principalmente no futebol. Está sempre a ajudar-me", concluiu o segundo reforço confirmado do Sporting para a próxima temporada, depois de Cristiano Piccini

Autor: João Lopes