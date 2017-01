Ao contrário do que avançou a imprensa grega ao final da tarde desta quarta-feira, Matheus Pereira não está a caminho do Olympiacos. Ao queapurou, a equipa comandada por Paulo Bento está à procura de um extremo para colmatar a saída de Pardo para o Nantes, mas o nome do brasileiro nunca esteve em cima da mesa.Tal como já noticiámos, Matheus tem outras opções em carteira, como uma possível cedência por empréstimo ao Belenenses. O Santos, do Brasil, também tem o jogador na mira.

Autor: Bruno Fernandes