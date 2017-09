Jérémy Mathieu provou, mais uma vez, estar num fantástico momento de forma. Frente ao Barcelona, a sua anterior equipa, o experiente defesa-central, de 33 anos, realizou mais uma exibição de grande nível, em que acumulou intervenções de excelência. Na retina, como não poderia deixar de ser, ficou um ‘carrinho’ sobre a esquerda, a evitar que Messi, em posição privilegiada, se isolasse perante Rui Patrício (57’).

Mas poderíamos estar a falar também de um corte de cabeça, após um livre de Messi (35’), de uma boa ação a segurar uma bola perdida à entrada da área (40’), ou das inúmeras vezes que dobrou o colega de sector, Coates. Enfim, exemplos não faltam.

A exibição do francês foi, por isso, alvo de elogios, mas não só na imprensa portuguesa. Os diários da Catalunha foram unânimes em considerar a grande exibição do jogador. Mas do ‘Mundo Deportivo’ vieram, porventura, as palavras mais elogiosas. "Deu uma lição de humildade aos culés, para quem acabou com a sua confiança. O Barça ganhou a uma equipa em que o melhor foi Mathieu. Mas com diferença. Foi impecável no corte, na antecipação e na saída de bola, mostrando que poderia ser o quarto central do Barça", podia ler-se no periódico catalão.

Jordi Alba, lateral-esquerdo do Barcelona, ficou rendido à atuação do antigo companheiro de equipa. "É uma belíssima pessoa. Merece o melhor e jogou muito bem", disse o espanhol, no fim do encontro.



O leão mais eficaz a entregar a bola



Jérémy Mathieu não arrasou só em Espanha: também o fez nas estatísticas. Na Liga dos Campeões, o defesa-central francês tem a melhor média da equipa no capítulo do passe. Segundo os dados divulgados pela UEFA no seu site, Jérémy Mathieu regista 89 por cento de acerto: em 89 tentativas, o defesa-central do Sporting teve êxito em 79. Já Piccini e Coates também apresentam 89 por cento de eficácia no capítulo do passe, ainda assim têm menos entregas de bola contabilizadas com sucesso. Nestes dois jogos do Grupo D da Liga dos Campeões, o lateral italianosoma 68 passes certos em 76 tentativas; o central uruguaio regista 54 passes em 61 tentativas.