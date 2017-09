Continuar a ler

Questionado sobre como poderá travar Messi, Mathieu admite que não será fácil e que o melhor é que ele não tenha a bola. "É difícil porque nunca se sabe como vai jogar. O melhor é deixar-lhe um metro e esperar que ele passe a outro", diz.Mathieu diz que irá reencontrar antigos companheiro e não amigos e confessa que tem muito respeito por todos assim como pela massa associativa do Barcelona, mas não esquece como foi tratado pelo presidente Joseph Maria Bartomeu e o secretário técnico do Barcelona, Robert Fernandez: "Tenho muito respeito pelos meus ex-companheiros e pelos adeptos. Se marcar, não sei se vou festejar, mas se o fizer é por causa da forma como Bartomeu e Robert Fernandez me trataram. Foi muito difícil para mim."O Sporting recebe o Barcelona, na quarta-feira, às 19h45, em jogo da 2.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.