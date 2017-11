Enquanto William é ainda dúvida, Mathieu e Piccini são definitivamente carta fora do baralho de Jorge Jesus para o embate com o Sp. Braga. Tanto o central como o lateral estarão impedidos de dar o seu contributo por lesão, pelo que a pausa para os compromissos internacionais, que se inicia logo após o jogo com os minhotos, surge na melhor altura para a dupla.

Recorde-se que o francês e o italiano foram ‘traídos’ por problemas físicos, em Vila do Conde: o primeiro vem debelando uma lesão nos gémeos da perna direita, enquanto o lateral tenta ultrapassar uma contratura na coxa esquerda.

